Rechter noemt broers 'holbewoners'

Rechter Erika Colpin nam gisteren geen blad voor de mond toen de broers V. uit Mechelen en Bonheiden voor haar verschenen. Het duo moest zich komen verantwoorden voor bedreigingen en diefstal. "Jullie hebben je daar echt als holbewoners gedragen", klonk het. Enkel de jongste broer Yannick (27) kwam opdagen, Kevin (30) liet zich vertegenwoordigen door zijn raadsvrouw. "Dit gedrag past niet. Jullie zijn de woning binnen gestormd door de deur in te trappen, hebben het slachtoffer bedreigd met woorden én met een mes en hebben zijn gsm afgepakt en mee naar huis genomen", klonk het in de vordering. De aanklager vorderde een celstraf van 18 maanden en een boete van 200 euro. De aanleiding voor het incident was het overspel van de vriendin van een van de broers. Vonnis op 5 februari. (TVDZM)