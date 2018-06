Rechter gelooft beklaagde niet: "Je wist dat het cocaïne was" 06 juni 2018

02u47 0

Ilyasse C. uit Mechelen heeft van de rechter een effectieve celstraf gekregen van zes maanden en een geldboete van 8.000 euro. Hij werd schuldig bevonden aan drugsbezit -en handel. Feiten die aan het licht kwamen in 2017. Toen controleerde de lokale politiezone Mechelen-Willebroek de beklaagde en trof het enkele bolletjes cocaïne aan. De jonge Mechelaar ontkende alles. Volgens hem had hij de drugs enkel gevonden. "Deze verklaring is volledig ongeloofwaardig", motiveerde rechter Erika Colpin haar vonnis. "Je wist dat het cocaïne was en in de toekomst laat je die gevonden bolletjes beter liggen." De Mechelse rechter hield bij de effectieve straf rekening met zijn voorgaande veroordeling voor afpersing. Hij kreeg toen twintig maanden met probatie-uitstel gedurende vijf jaar. Hierdoor was de Mechelaar niet meer in staat om gunstmaatregelen te krijgen. (TVDZM)