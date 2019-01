Rechtbank veroordeelt Peter Terryn (55): “Pamflet is sabotage” Tim Van der Zeypen

10 januari 2019

De rechters in Mechelen hebben zopas de 55-jarige Peter Terryn uit Leuven schuldig bevonden aan sabotage. De Leuvense anarchist verspreidde een dag voor de nationale betoging in 2016 op zijn Facebookpagina een pamflet waarin hij uitlegde hoe de sporen konden worden gesaboteerd. “Een kunstwerk”, beweerde Terryn. “Sabotage”, repliceerde het parket alsook Infrabel. Die dagvaardde Terryn. De zaak kwam vorige maand voor de rechtbank. Na een maand beraad, volgde de rechtbank het oordeel van het parket. Volgens de rechters creëerde Terryn met zijn pamflet wel degelijk gevaar. Ze oordeelden dan ook dat de feiten van kwaadwillige belemmering van het verkeer bewezen zijn.

Terryn kreeg een celstraf van zes maanden met uitstel gedurende vijf jaar opgelegd. Aan Infrabel moet hij een symbolische schadevergoeding betalen van een euro. Of de 55-jarige anarchist uit Leuven in beroep gaat tegen het vonnis, is nog niet bekend.

