Rechtbank stelt justitieassistent aan

11 januari 2019

De rechtbank in Mechelen heeft een justitieassistent aangesteld in de zaak van de 45-jarige Fouad B. De veertiger stond vorige maand terecht voor een winkeldiefstal bij kledingzaak JBC in Mechelen. Hij ging er toen vandoor met enkele schoenen. Volgens openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens werd er een minnelijke schikking voorgesteld van 150 euro maar werd die niet betaald waardoor er een dagvaarding volgde. De veertiger beschikt over een zwaar strafblad. Zo werd hij al maar liefst vijftien keer veroordeeld. De feiten werden niet betwist. Op het moment van de diefstal was beklaagde volgens zijn raadsman onder invloed van drugs, medicatie en alcohol. De rechtbank stelde een justitieassistent aan. De zaak wordt verder gezet binnen enkele maanden.