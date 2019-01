Recensie: La Boya in Mechelen Samira El Oiamari

15 januari 2019

10u25 0 Mechelen Wie nood heeft aan unieke gerechten die niet overal te bestellen zijn, moet een tafeltje reserveren bij La Boya. Het restaurant met Marokkaanse en Berberse specialiteiten zorgt niet alleen voor lekker eten, maar ook voor een fijne sfeer.

In La Boya draait het allemaal rond genieten. Op de menukaart staat dat zelfs in het berbers geschreven: “eet, drink en lach”. En dat hebben we zeker gedaan. De mooie lampen en lichtjes zorgen ook nog eens voor een sfeervolle avond.

Eens ik het menu open, zie ik meteen heel wat bekende gerechten staan, zoals verschillende soorten tajines en couscous. Mijn ogen vallen meteen op de tapas. Ik en mijn gezelschap kiezen ervoor om zeven tapas te bestellen voor ons beiden.

Berberse tapas

Nog geen tien minuten na onze bestelling, kregen we zeven kleine bordjes voorgeschoteld. Met een grote honger startte ik aan het bladerdeeg met geitenkaas en honing. Ik was meteen verkocht. Dit gerecht had ik al eerder gegeten, maar nog nooit was dat zo lekker. Om te blijven genieten van de zoete smaak, nam ik nadien het bordje met kip en honing. Dit was één van de lekkerste gerechten van heel de avond.

Verder heb ik vooral genoten van de calamares à la plancha en bastilla met kip. Beiden hadden een volle smaak en werden afgewerkt op een unieke manier met speciale kruiden.

Van het komkommerslaatje had ik wel iets meer verwacht. Een lichte dressing zou welkom geweest zijn. Daarnaast hadden we ook een bordje met mangosla besteld. Heer-lijk!

Verder waren de gevulde sardientjes wel lekker, maar nu ook niet om snel opnieuw te bestellen.

Na het eten kwam de serveerster meteen terug om te vragen wat we wilden als dessert. Een dessert kon er zo snel na het eten nog niet bij, dus kozen we voor een glaasje muntthee. Zo’n theetje smaakt altijd na een maaltijd.

Onze score

Eten: 9/10

Bediening: 7/10

Comfort: 8/10

Praktisch:

Tapas: 4,10 euro – 7,80 euro

Hoofdgerecht: 17,90 euro – 24,50 euro

Dessert: 4,50 euro – 7,50 euro

Locatie en uren:

Gebroeders Verhaegenstraat 16, 2800 Mechelen

Alle dagen open vanaf 17 uur. Maandag gesloten.

http://www.la-boya.be/