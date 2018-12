Recensie Cosma Foodhouse in Mechelen **** Op ontdekkingstocht in de verborgen parel van Mechelen Joyce Van De Winkel

18 december 2018

16u00 0 Mechelen Restaurant Cosma in Mechelen noemt zichzelf “de verborgen parel van Mechelen”. Het restaurant, op wandelafstand van de Grote Markt, zorgt naar eigen zeggen voor een nieuwe wind in de Mechelse horeca. Het concept van Cosma is inderdaad vernieuwend: het is een restaurant, een winkel én een traiteurszaak in één. Toch zijn wij vooral benieuwd naar de innovativiteit in de keuken. Wij gingen een kijkje nemen.

Bij aankomst in het stijlvol ingerichte restaurant worden we meteen vriendelijk onthaald door de ober, die ons uitlegt wat het concept is van het restaurant. “Bij Cosma mag je eigenlijk alles delen. Alleen voor het hoofdgerecht is dat niet zo handig, maar het is toegelaten natuurlijk!” De kaart start dan ook met smakelijk beschreven fingerfood to share. Wij kiezen voor de sepia kroepoek met Oosterse zalmtartaar. De kroepoek op basis van zeewier is bijzonder appetijtelijk en net subtiel genoeg van smaak om ook de zalmtartaar voldoende te laten doorsmaken. Wij zijn alvast fan!

Als voorgerecht kiezen we opnieuw voor een gerechtje om te delen: kroketten van gerookte paling in ‘t groen. Het gerecht brengt de klassieke kroket naar een hoger niveau. De smaak van de huisgerolde kroketjes zit er pal op en laat ons achter met een drang naar meer.

Als hoofdgerecht bestellen we elk een afzonderlijk gerecht, gedaan met delen. Mijn keuze valt op de gegrilde gamba’s met gember, look en kruidenyoghurt. Naast een hoofdfgerecht krijg je op de menukaart ook de keuze uit een zestal bijgerechten. Het gaat om klassiekers met een bijzondere twist. Wij kiezen voor de gratin van zoete aardappel met fijne kruiden. De geur van het hoofdgerecht is alvast veelbelovend. Het eten van dit gerecht vergt wat peuzelwerk, maar de gegrilde gamba’s zijn meer dan de moeite waard. De kruidenyoghurt is voor mij iets te overheersend bij de fijne smaak van de schaaldieren. De gratin van zoete aardappel kan me minder bekoren. Maar het hoofdgerecht stelt me over de hele lijn wel meer dan tevreden.

Van honger is geen sprake meer, maar de klassieke smaken met een bijzondere twist maken me nieuwsgierig naar de dessertkaart. De nagerechten zijn stuk voor stuk klassiekers. Aangezien het foodsharen zo wordt aangeprezen, kiezen we voor een crème brûlée met twee lepeltjes. Zonder morren brengt het personeel ons de twee lepeltjes. De crème brûlée is zeker correct en lekker maar brengt me niet naar hogere sferen.

Pas bij het verlaten van het restaurant merk ik op dat er een subtiele etalage aanwezig is waar producten te koop worden aangeboden. Ik herken de borrelnootjes en de sepiakroepoek. De ‘winkel’ is erg subtiel in het restaurant verwerkt en de nadruk ligt absoluut op de eetbeleving in de zaak zelf.

De verborgen parel?

Of Cosma na 3 jaar nog steeds een ‘verborgen’ parel is, zou me verbazen. De zaak zat afgeladen vol en ook de bovenverdieping, die verhuurd wordt aan groepen, zat helemaal vol. Cosma is dus al goed ontdekt door de Mechelaars. Toch vind ik dit restaurant wél een pareltje: de inrichting klopt en geeft een mooie mix tussen klassiek en modern, net als het eten. Aan de muren hangen schilderijen van lokale kunstenaars en ook met de producten die Cosma gebruikt steunt de zaak lokale ondernemingen.

En de prijs?

Hoewel de prijzen bij Cosma an sich niet zo hoog liggen, kan het to share-principe je rekening wel wat de hoogte in jagen. Je probeert meer gerechten uit en je laat je sneller verleiden tot het nemen van een extra gerecht. De prijzen van de hoofdgerechten, die variëren tussen de 20 en de 32 euro, worden aanbevolen met een bijgerecht, waarvan de prijs rond 5 euro ligt. Je rekent dus best 5 euro extra bij de hoofdgerechten. Maar het restaurant laat iedereen vrij om de eetbeleving op zijn eigen manier in te vullen. Wij deelden elk gerecht, met uitzondering van het hoofdgerecht, en zijn meer dan voldaan. In totaal betalen we voor één maal fingerfood, een voorgerecht, twee hoofdgerechten, een bijgerecht en een dessert 121,40 euro.

Onze score

Eten: 9/10

Bediening: 8/10

Comfort: 9/10

COSMA | FOODHOUSE

BEFFERSTRAAT 24 2800 MECHELEN

+32 15 670 070 of INFO@COSMA.BE

Cosma is geopend van:

woe.>>zat.: 12u00>>15u00 | 18u00>>22u00

zon.-maa.-din.: gesloten