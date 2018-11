RCM verliest laatste speler van kampioenenploeg van 1948 Wannes Vansina

14 november 2018

Racing Mechelen neemt afscheid van een clublegende. Oud-speler Jean Van hoof overleed maandag in zijn geboortestad Mechelen. Hij werd 91.

Verdediger Van hoof speelde eind jaren 40, begin jaren 50 in totaal vijftig wedstrijden voor RCM en maakte deel uit van de kampioenenploeg van 1948 die de promotie wist te bewerkstelligen van de toenmalige eerste afdeling naar de ere-afdeling. “Hij behoorde tot de gouden generatie van Racing met – onder meer – Reyniers, Mannaerts en De Saedeleer”, aldus Racing Mechelen. Hij was de laatste nog levende voetballer van zijn tijd. Op de rouwbrief staat dan ook het logo van zijn club en de leuze ‘Waar een wil is, is een weg’. “Hij was niet de grote vedette, maar iemand die nuttig werk deed voor de ploeg”, weet oud-bestuurslid Bart Pepermans, die hem in oktober nog interviewde voor Radio Opsinjoor. “Hij woonde nog alleen en was geestelijk nog geweldig goed. Zolang het ging, kwam hij met kleindochter Veronique naar de thuiswedstrijden kijken.” De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 16 november om 12.30 uur in de aula van de stedelijke begraafplaats.