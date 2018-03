Rapid Leest wil stunten in derby tegen RC Mechelen 03 maart 2018

Voetbal Eerste provinciale

Dankzij twee goals van Melvin Bouwmeester veroverde Rapid Leest vorig weekend de scalp van Schriek en blijft het dankzij de recente zes op zes in de race voor het behoud. Aangezien ook de concurrenten echter regelmatig punten sprokkelen, mogen de Leestenaren niet verzwakken en moet er ook in de derby tegen RC Mechelen wat geoogst worden.





"We hebben geen andere keuze dan te gaan voor een stunt", zegt Bouwmeester, die afgelopen week 35 werd. "Gezien de kwaliteit waarover deze groep beschikt, moeten we ook van elke ploeg in deze reeks kunnen winnen en de voorbije weken is de bal ook eindelijk een keer in ons voordeel gaan rollen. Hopelijk is het niet te laat, maar het doet wel enorm veel deugd in een seizoen waarin we onvoorstelbaar veel pech kenden in de wedstrijden zelf, maar ook met blessures die steevast hun impact hadden op de selectie. De huidige resultaten zijn alvast een opsteker en nu willen we Racing graag ook een tweede nederlaag aansmeren en hun revanche nog even uitstellen", besluit Bouwmeester. (KDMM)