Ramses (6) en Matis (7) boos over zwerfvuil in hun straat. “Net opgeruimd en alweer sigarettenpakjes!” Wannes Vansina

26 maart 2019

18u37 0 Mechelen Ramses (6) en Matis (7) Claes uit Battel zijn boos over het zwerfvuil in hun straat. “Zondagnamiddag hebben we alles opgekuist, maandagmorgen lag het alweer vol!”

Ramses kan geen afval zien. Telkens hij een stuk ziet liggen op weg van of naar De Spiegel (hun school), wil hij het oprapen en in de vuilbak gooien. Ook voor zijn grote broer was het wel welletjes geweest, dus hielden ze zondag hun eigen ‘klimaatmars’. Ze raapten al het zwerfvuil aan hun kant van de Leestsesteenweg en in het Robbroek op en stopten het in een grote zak.

“We vonden vooral papier, plastic flesjes en blikjes”, vertellen de ondernemende jongens. Fier tonen ze hun zak. Helaas kreeg hun actie geen happy end, want de ochtend erop op weg naar school telden ze aan de kant van de weg alweer drie sigarettenpakjes en een blikje. “We snappen niet dat mensen dat doen. Gelukkig hadden we opgeruimd, want anders zou onze straat nu echt een stort zijn”, zeggen ze verontwaardigd.

Mama Claire Nauwelaerts deelde het verhaal van haar zoons via sociale media met haar wijkgenoten. “Kunnen er geen affiches langs de Leestsesteenweg geplaatst worden, iets van ‘Is je auto geen vuilbak? Onze straat ook niet’”, opperde ze. Het voorstel werd alvast enthousiast onthaald.