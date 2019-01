Rampjaar vertaalt zich niet in cijfers: Planckendael trekt bijna miljoen bezoekers Wannes Vansina

13u51 0 Mechelen 2018 mag met de dood van drie olifanten en leeuw Rani dan een rampjaar zijn geweest voor ZOO Planckendael, toch telde het dierenpark in Muizen bijna een miljoen bezoekers en steeg het aantal abonnees tot recordhoogte.

2018 ging geweldig van start voor Planckendael met de geboorte van de baby-olifantjes, maar in mei volgde de slag van de hamer. Drie dikhuiden lieten het leven en tot overmaat van ramp ontsnapte ook nog eens leeuwin Rani, die daarop werd doodgeschoten. Daarna eiste de hitte zijn tol. “Die had zijn invloed op de bezoekersaantallen, wat typisch was voor alle dierentuinen in Europa. Toch deed ZOO Planckendael het beter dan gemiddeld en haalde ei zo na de kaap van 1 miljoen bezoekers”, meldt de KMDA. Ook Zoo Antwerpen beleefde een prima jaar en ontving 1.150.000 gasten, een stijging van 4,5%. “De belangrijkste barometer voor de appreciatie van de parken, het aantal abonnees, klokte af op een nieuw record. We kregen 3,5% meer leden of een totaal van meer dan 216.000.”

Apen

In 2019 investeert de KMDA vooral in Planckendael. Dat heeft de bezoekers dan ook heel wat nieuws te bieden, vooral apen. Er wordt al volop gebouwd aan een vijf keer groter verblijf voor de bonobo’s. “De groep dieren vergroot en de bezoekers betreden de habitat van deze bijzondere dieren en bezoeken een onderzoekskamp van wetenschappers in de jungle.” Een andere nieuwigheid is de komst van berberapen in een gloednieuw verblijf achter de giraffen. “Het gaat niet alleen om een bedreigde diersoort, het zijn ook actieve dieren en dat is altijd leuk voor de bezoekers”, zegt woordvoerder Ilse Segers. Doelstelling is beide verblijven te openen in de zomer.