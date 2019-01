RAM organiseert cursus ‘Start2run’ Wannes Vansina

07 januari 2019

De Regionale Atletiekvereniging Mechelen (RAM) wil zoveel mogelijk Mechelaars aan het sporten krijgen en start daarom op woensdag 23 januari met een cursus ‘Start2run’. Deelnemers leren in tien weken tijd 5km lopen. “Je zal er niet alleen zijn, in groep is het des te leuker en gemakkelijker vol te houden”, zegt Hilde Luytens. Start2run bestaat uit drie sessies: twee onder begeleiding op woensdag- en vrijdagavond om 18.30 uur en een die je op eigen houtje dient af te leggen. Deelname kost 20 euro.

http://ram-atletiek.be/index.php/start2run/810-informatie-over-onze-start-to-run