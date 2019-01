RAM maakt zich op voor PK veldlopen Wannes Vansina

08 januari 2019

11u15 0

De Mechelse atletiekclub RAM maakt zich op voor het Provinciaal Kampioenschap Veldlopen, dat nu zondag en voor het eerst midden in het veldloopseizoen wordt georganiseerd. “Het Vlaamse en Belgische kampioenschap volgen nu veel later in februari, zodat verwacht wordt dat iedereen vol zal gaan op dit PK”, voorspelt Jasper Jacobs van RAM. Het parcours is hetzelfde als dat van de jaarlijkse Grote Prijs Veldlopen van Mechelen, waaraan in november nog 1.200 atleten deelnamen. De lopers moeten onder meer over het strand en de hellingen van De Nekker. “Supporters hoeven zich, vanop de heuvels aan het hoogtetouwparcours, veel minder moe te maken om de wedstrijd op de eerste rij te volgen.” Het wedstrijdprogramma is in twee opgedeeld. In de voormiddag lopen meisjes en jongens per geboortejaar in totaal 12 kampioenschappen. De namiddag gaat van start met een G-loop. Daarna lopen dames en heren hun 13 kampioenschappen. De club hoopt ook komende zomer kampioenschappen te mogen organiseren.

https://ram-atletiek.be/