Raf Van Hulle uitgeroepen tot ‘klimaatheld’ Wannes Vansina

15 november 2018

Klimaatschepen Marina De Bie (Groen) zal vrijdagavond Raf Van Hulle officieel in de stand van Mechelse Klimaatheld verheffen. De avonturier won afgelopen zomer de Sun Trip, een race met zonnefietsen van Lyon naar Canton. “Hij kon moeilijk op een nog straffere manier aantonen dat verre reizen ook op een duurzame manier kunnen”, luidt de argumentatie. De Mechelaar zal worden gevierd in Wagenoord in de Maurits Sabbestraat tijdens een avond waarop hij het verhaal van zijn trip zal doen. Natalie Sterckx (Radio 2), zelf ook fervent fietsreizigster, zal hem interviewen over zijn heroïsche tocht en ook de vier andere Belgische deelnemers komen langs. De deuren gaan open om 19 uur. Van Hulle is de tiende die wordt uitgeroepen tot klimaatheld. De toegang is gratis.