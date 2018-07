Raf Van Hulle op kop bij The Sun Trip-race 18 juli 2018

02u39 0 Mechelen De Mechelse avonturier Raf Van Hulle is goed op weg om de race voor zonnefietsen, The Sun Trip, voor de tweede keer te winnen.

De deelnemers vertrokken op 19 juni in het Franse Luon, intussen rijdt Van Hulle al dagenlang op kop. Hij bevindt zich op ruim 7.500 km van het vertrekpunt en stak enkele dagen geleden de Chinese grens over. Hij ligt meer dan 100 km voor op de tweede, maar het eindpunt - Canton - is nog ver. De deelnemers rijden alleen en moeten zich volledig autonoom behelpen. Zo slaapt Van Hulle veelal in een tent, desnoods tussen de kamelen en de steppenwolven. (Kleren) wassen deed hij in de Kazachse steppes, soms in plassen met slangen. Verder kreeg hij al af te rekenen met grenswachters die zijn fietsslot wilden en een verkeersongeval. Van Hulle won de eerste editie (naar Kazachstan) in 2013 en eindigde tweede twee jaar later (in Turkije).





(WVK)