Radio Reflex maakt nieuwe start 19 maart 2018

Radio Reflex, 38 jaar in de ether en daarmee de oudste lokale radio van Mechelen, start vandaag met een nieuwe stijl. Radio Reflex komt voortaan naar buiten als Reflex en met de slogan 'Tussen Dijle & Rupel', verwijzend naar de uitbreiding van zijn zendgebied. "Je hoort Reflex niet alleen via FM, maar ook via de eigen website radioreflex.be en via allerlei online aanbieders van livestreams. We hebben ook een eigen YouTube-kanaal en Facebook Live. Die kanalen zet Reflex in voor live uitzendingen vanop locatie en om live te gaan bij bepaalde events", deelt de zender mee. "Reflex kreeg voor het eerst een tweede frequentie. Sinds 1 januari kan je ons beluisteren op 106.2 FM in Mechelen en 106.9 FM in regio Boom. Met die tweede frequentie was het radiostation volop aan het proefdraaien. Vanaf 19 maart start de bijkomende frequentie in Boom officieel." (AVH)