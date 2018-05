Racing zoekt nieuwe verantwoordelijke voor veiligheid 09 mei 2018

Voetbalclub Racing Mechelen is op zoek naar een nieuwe veiligheidsverantwoordelijke na de rellen van twee weken geleden. Dat op advies van de veiligheidsdiensten. "Aangezien de belangrijkste veiligheidsfunctie geen taak is voor een vrijwilliger zal Racing overgaan tot de aanstelling van een gediplomeerde veiligheidsverantwoordelijke, met ervaring in het voetbal", meldt de club. De zoektocht komt er nadat terreinverantwoordelijke Marcel Michiels vorig week werd bedankt voor bewezen diensten. Hem wordt onder meer verweten dat hij een evacuatiepoort zonder toestemming zou hebben geopend, waardoor de rellen konden escaleren. Volgens de man had hij wél toestemming van de voorzitter. De veiligheidsverantwoordelijke moet er zijn tegen de eerste thuiswedstrijd op 13 mei tegen Kontich. (WVK)