Racing richt supportersraad op 30 mei 2018

Voetbalclub Racing Mechelen richt een supportersraad op om op die manier de fans van groen en wit nauwer te betrekken bij het beleid. "De Raad van Bestuur is er zich van bewust dat de supporters van Racing de belangrijkste aandeelhouders van de club zijn. In die optiek wil Racing meer doen. Racing wil luisteren en leren, naar en wat er bij de supporters leeft", aldus de club.





In de raad zullen vertegenwoordigers zetelen van de verschillende supportersclubs. Ze zullen vragen, klachten en opmerkingen bundelen en die om de twee maanden bespreken met het bestuur. (WVK)