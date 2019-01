Racing Mechelen sluit samenwerkingsakkoord met ANI Mechelen Wannes Vansina

10 januari 2019

Racing Mechelen gaat opnieuw een samenwerking aan met een andere Mechelse club. De voetbalclub gaat samenwerken met FC ANI Mechelen, een voetbalclub van de Armeense gemeenschap die zijn wedstrijden tot voor kort in domein Berentrode in Bonheiden speelde. Voortaan zal ANI zijn thuismatchen spelen op een jeugdveld van het Oscar Vankesbeeckstadion. “Racing is een club die altijd open heeft gestaan voor alle gemeenschappen en andere sportclubs. Getuige ook de recente samenwerkingen met zaalvoetbalclub Salaam, atletiekclub RAM en liefhebbersvoetbalclub FC Flamingo. ANI past perfect in dat rijtje”, meldt Racing Mechelen. Het vijf jaar oude ANI speelt momenteel in de tweede afdeling A van het liefhebbersvoetbal. “Door een bundeling van de krachten hopen beide clubs in de toekomst nog meer talent vroeger te detecteren en naar het juiste niveau te begeleiden”, luidt het nog.