Racing Mechelen promoveert (zo goed als) zeker dankzij Lierse 02 juni 2018

Voetbalclub Racing Mechelen promoveert héél waarschijnlijk naar de derde amateurklasse. Omdat het stamnummer van Lierse verdwijnt als het niet wordt overgekocht, komt er namelijk een extra plekje in derde amateur vrij. Opvallend: de promotiematch SV Oostkamp-Racing Mechelen gaat komende zondag niet door omwille van de veiligheid.





De Oostkampse burgemeester Jan de Keyser verbiedt de match op basis van een risico-analyse en na contacten met de politie van Oostkamp, Mechelen en de voetbalcel. Er waren signalen van contacten tussen hooligans die uit Mechelen zouden afzakken en afspraken maken met Brugse en Nederlandse hooligans (van ADO Den Haag).





Er wordt uitgekeken naar een andere datum en daarbij viel al de datum van donderdag 7 juni. De Bond stemde in met de verdaging van de match, als die dus überhaupt nog nodig is. (CDO)