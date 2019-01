Racing Mechelen Ladies pakken uit met kalender Wannes Vansina

10 januari 2019

21u42 0 Mechelen De Racing Mechelen Ladies lanceren nu zaterdag ter gelegenheid van de thuismatch tegen KFC Nijlen een kalender. In de hoofdrol: de voetbalspeelsters zelf.

Bedoeling van de kalender is centjes in het laatje te krijgen voor de werking van de damesploeg. Het idee komt van een supportersinitiatief van enkele jaren geleden, toen vrouwelijke supporters van Racing voor een kalender uit de kleren gingen ten voordele van hun club. “Die was toen een succes, vandaar. Deze is wel iets braver. Niet iedereen zag een erotische shoot zitten”, vertelt Femke Van Staeyen. Toch is ook nu de interesse volgens haar groot. “Zelfs supporters van KV Mechelen hebben mij al om een kalender gevraagd”, lacht ze. De foto’s werden gemaakt door Glen Deckers, de huisfotograaf van Racing. De kalender kost 20 euro.

De damesploeg bestaat nog maar sinds de start van dit seizoen en telt 22 speelsters. “Recent gingen we van een training naar twee trainingen per week. Bedoeling is nu ook vriendenmatchen te gaan spelen. Eind februari spelen we een eerste tegen FC Duffel.”