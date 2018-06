Racing-fans bestormen veld na promotiematch 01 juni 2018

03u02 0 Mechelen Gisterenavond speelden Park Houthalen en Racing Mechelen in de interprovinciale eindronde een wedstrijd voor de promotie naar de derde amateurklasse. Na afloop bestormden Racing-fans het veld. Ook supporters van KRC Genk waren betrokken.

Volgens Gilbert Donné, correspondent bij de thuisploeg, viel alles tijdens de wedstrijd goed mee. "Achteraf was er dan wel het nodige duw- en trekwerk. Dat had voor een deel te maken met de aanwezigheid van ultra's van Genk. Park speelt immers in dezelfde kleuren als hen en zij willen als buren ons komen steunen."





De fans van Mechelen hebben sowieso ook een reputatie, vorig seizoen moest RCM liefst acht keer voor de groene tafel verschijnen na problemen met fans.





Voorzitter Campugiani liet voor de wedstrijd al verstaan dan de club de nodige maatregelen genomen had. In totaal zouden er 1.200 supporters aanwezig geweest zijn. Mechelen had zelf stewards meegenomen. "Dankzij hen bleef het rustig. Enkelen konden wel ontsnappen, maar politie moest niet tussenbeide komen", aldus Donné.Mechelen won de wedstrijd met 0-2 en verzekert zich van groepswinst in poule B. Als het zondag ook kan winnen, in de finale, promoveert Mechelen naar de derde amateurklasse.





(RTZ/BVDH)