Racing en Salaam delen zelfs fans

02u46 0 Marc Aerts Racing-voorzitter Koen Van Exem, Frédéric Thiebaut (Salaam) en de wedstrijdsponsor geven symbolisch de aftrap voor het samenwerkingsproject. Mechelen Met een aftrap hebben de respectievelijke voorzitters van Racing en Salaam gisteravond een bijzonder huwelijk tussen de twee voetbalclubs bezegeld. Ze zullen voortaan sportief en commercieel samenwerken, door infrastructuur, kennis en zelfs fans te delen. Een week eerder ging Racing ook al een samenwerking aan met atletiekvereniging RAM.

Salaam speelde vrijdagavond in sporthal De Ploan een thuiswedstrijd tegen Hoboken. De voorzitters Koen Van Exem en Frédéric Thiebaut gaven (samen met de wedstrijdsponsor) de eerste baltoetsen en zo symbolische het startschot voor de samenwerking tussen de twee voetbalclubs. Youssef El Yagoubi, de secretaris en oprichter van Salaam, is een tevreden man. "Hier praten we al twee à drie jaar over", zegt hij. "Voor Project Salaam Mechelen is elke samenwerking een poging om mensen bij elkaar te brengen. Deze samenwerking zal vooral op sportief vlak een opsteker zijn voor beide partijen. De combinatie veld-zaal gebeurt in alle grootsteden, maar is uniek in Mechelen."





Hetzelfde gevoel leeft bij Racing-voorzitter Koen Van Exem. "De tijd dat Racing op zichzelf terugplooide, ligt achter ons. Samenwerken, met iedereen en op alle niveaus, is het codewoord." De clubs onderhouden al langer vriendschappelijke banden en hebben volgens El Yagoubi ook veel gemeen. "Beide verenigingen hebben hetzelfde karakter: lokaal werken met Mechelaars."





De clubs zullen de krachten bundelen door kennis uit te wisselen over onder meer organisatie en sponsoring, maar ook hun supporters delen. Minstens een keer per seizoen zal elke club met een delegatie van spelers en bestuur de andere club bezoeken.





In de winter...

De clubs zullen ook hun infrastructuur delen. Zo zullen de jeugdspelers van eersteprovincialer Racing vanaf deze maand tweewekelijks trainen bij Salaam, onder meer om hen op een kleine ruimte te leren voetballen. De trainingen in de zaal geven Racing de garantie ook in de koude wintermaanden te kunnen trainen. "Vooral onze jeugdspelers zullen hier de vruchten van plukken", zegt Van Exem.





In de zomer...

Omgekeerd kan Salaam met zijn jeugdspelers gebruikmaken van de infrastructuur van Racing, vooral dan in de zomer.





De clubs zullen daarnaast oefenwedstrijden tegen elkaar spelen, zowel in de zaal als op gras. Elk jaar zullen beide clubs ook in het Oscar Vankesbeeckstadion samen een vriendschappelijk toernooi organiseren. Veldvoetbalploegen, zaalvoetbalploegen, liefhebbersploegen, gelegenheidsploegen... kunnen zich daarvoor inschrijven. "Het is de bedoeling dit evenement te laten uitgroeien tot een event dat financieel en commercieel iets oplevert voor beide clubs."





Opvallend: eerder dit jaar ging Racing ook al een samenwerking aan met de Regionale Mechelse Atletiekclub. Ook daar is het de bedoeling van elkaar te leren. Zo zal Racing dankzij RAM de startsnelheid, het versnellingsvermogen en het snelheiduithoudingsvermogen van de jeugdspeler meten, terwijl RAM een beroep kan doen op de Racing-arts.





Uit isolement

Van Exem wil nog meer samenwerkingen aangaan. "Racing wil uit zijn isolement komen en moet opnieuw synoniem worden voor sport in Mechelen, zoals dat vroeger het geval was met onder meer Racing Basket en Racing Tennis."





Racing Mechelen telt een kleine tweehonderd spelers in de jeugdafdeling, Salaam Mechelen, tweedeklasser in het zaalvoetbal FUTSAL, is goed voor een vijftig jeugdspelers.