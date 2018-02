Racing eert oprichter Vankesbeeck 26 februari 2018

02u23 0 Mechelen Racing Mechelen heeft zaterdag hulde gebracht aan medeoprichter Oscar Vankesbeeck aan diens graf op de stedelijke begraafplaats. Het is in 2018 exact 75 jaar geleden dat hij overleed ten gevolge van folteringen in het kamp van Breendonk.

Een 20-tal Racingers legden bloemen neer aan zijn graf en zongen er het clublied. "Als fans van RCM zijn we allemaal familie van Vankesbeeck", sprak voorzitter Koen Van Exem. Hij zegde terug te willen naar het pluralisme van de oprichter. "Iedereen ongeacht zijn afkomst of levensbeschouwing is welkom op Racing." Drie aanwezigen waren niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk familie van de overledene, zoals Carry Vankesbeeck.





Altijd club gesteund

"Als familie hebben we de club altijd gesteund, ook in mindere tijden zoals nu. Maar zoals mijn peter zei: 'Waar een wil is, is een weg'. En ik stel tot spijt van wie het benijdt ook vast dat Racing opnieuw leeft, bloeit en groeit." Ook oud-voetbalbondsvoorzitter François De Keersmaecker is familie. "Mijn schoonmoeder van 95 is Oscars enige dochter. Ze kan hier vandaag niet zijn, maar is hier zeer blij mee." Vankesbeeck was niet alleen medeoprichter en voorzitter van Racing Mechelen, maar ook voorzitter van de KBVB, liberaal volksvertegenwoordiger en schepen in Mechelen.