Raamaffiche duidt behulpzame buren aan 06 september 2018

02u25 0

"Ik maak graag 5 minuten tijd voor mijn buren." Dat is de slogan van de raamaffiches die CD&V Mechelen momenteel verdeelt. "We vragen de mensen om deze aan hun raam op te hangen om aan te geven dat ze bereid zijn om hun buren te helpen met een simpele vraag, zoals boodschappen de trap opdragen of eens naar de apotheek gaan voor een zieke. De drempel is nu vaak te groot om zomaar lukraak iets te gaan vragen, daar veranderen sociale buurtnetwerken weinig aan. Een vriendelijk woord of een helpende hand brengt buren dichter bij elkaar", zegt initiatiefnemer en CD&V-lijstduwer Bert Leysen. Het project werd gelanceerd in de Kalverenstraat in Nekkerspoel, maar eigenlijk focust de partij met de raamaffiches op de binnenstad. "Als het van ons afhangt, wordt het project na de gemeenteraadsverkiezingen uitgebreid naar de ganse stad." Wie een raamaffiche wil, kan er dit weekend een krijgen op de stand van CD&V op de braderij. (WVK)