Raam van auto geforceerd 15 juni 2018

Langs de Spuibeekstraat heeft een dief ingebroken in een personenwagen. De auto stond geparkeerd op een openbare parking. De dief forceerde een raam en doorzocht de auto. Of er ook een buit gemaakt werd, is voorlopig niet duidelijk. (TVDZM)