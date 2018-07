Raam geforceerd 18 juli 2018

02u39 0

Bij een inbraak in een bedrijf langs de Wayenborgstraat hebben dieven een raam geforceerd. Eens binnen, werd alles doorzocht. Of er ook een buit gemaakt werd, wordt nog nagekeken. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.





(TVDZM)