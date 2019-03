Raam geforceerd TVDZM

11 maart 2019

In de Frederik de Merodestraat hebben dieven ingebroken in een woning. De daders geraakten binnen mangs de achterkant. De dieven forceerden een raam. Eens binnen werd de woning doorzocht. Of er ook een buit werd gemaakt, is nog niet duidelijk. De bewoners moeten dit volgens de lokale politiezone Mechelen-Willebroek nog nagaan.