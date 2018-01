Raam geforceerd 02u31 0

Dieven hebben in de Boomgaardstraat ingebroken in een woning. De dieven raakten binnen langs de achterkant. Daar werd een raam geforceerd. Eens binnen doorzochten de dieven de volledige woning. Of er ook een buit gemaakt werd, is nog onbekend. (TVDZM)