Raadslid stelt sticker voor reclame voor

"Laat enkel nog wie reclame in zijn brievenbus wil, een sticker kleven." Dat stelt gemeenteraadslid Tine Van den Brande (sp.a) het Mechelse stadsbestuur voor. Ze haalt de mosterd in Amsterdam. In de Nederlandse stad kan nog enkel wie een ja/ja-sticker kleeft niet-gepersonaliseerde reclame in de bus krijgen. "Men rekende uit dat het een verschil zou maken van jaarlijks 6.000 bomen!" Schepen van Leefmilieu Marina De Bie (Groen) is niet geneigd het huidige systeem - waarbij wie geen reclame wil een sticker moet kleven - om te draaien. De schepen wijst erop dat het huidige systeem goed is ingeburgerd en dat slechts 10% van het papier nog gemaakt wordt van hout. (WVK)