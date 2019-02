Raadslid PVDA noemt stadsbestuur populistisch nadat partij als ondemocratisch bestempeld werd Antoon Verbeeck

17 februari 2019

15u57 0 Mechelen Gemeenteraadslid Dirk Tuypens (PVDA) uit kritiek op het stadsbestuur, nadat zijn partij geen uitnodiging in de bus kreeg voor een overleg over de werking van de gemeenteraad. Naast PVDA was ook Vlaams Belang niet gewenst, omdat deze partijen volgens het bestuur ‘ondemocratisch’ zouden zijn.

“Bijzonder ontgoochelend voor een bestuur dat zichzelf graag als het meest vooruitstrevende van het land ziet”, zegt Tuypens. “Het argument dat de PVDA een ‘ondemocratische partij’ zou zijn, steunt nergens op en getuigt van flauw populisme. Is dit die fameuze uitgestoken hand naar de oppositie? Als binnenkort het PVDA-programma voor de komende verkiezingen gepubliceerd wordt, mogen ze dat van a tot z uitvlooien en mij één punt voorleggen dat zou wijzen op het ondemocratisch karakter van de partij. Eéntje maar. Ik garandeer dat ze van een kale reis terug zullen komen. Hetzelfde mogen ze ook doen met ons lokale stadsprogramma. Ons eerste voorstel op de gemeenteraad van januari was trouwens om het voor burgers veel makkelijker te maken om zelf punten op de agenda te zetten. Ondemocratisch? Is de invoering van een burgerkwartiertje daar misschien het gevolg van?”