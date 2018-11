Raadkamer verlengt aanhouding van autodieven Tim Van der Zeypen

16 november 2018

17u50 0 Mechelen De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding van de twee Nederlanders die verdacht worden van de diefstal van een Range Rover, verlengd.

De twee werden in de nacht van zondag op maandag opgepakt in Zoersel. Het duo werd op heterdaad betrapt bij een poging tot diefstal van een Range Rover. Volgens het parket waren de twee opgedoken in Mechelen bij een effectieve diefstal van een Range Rover lans Dijle in Mechelen vorige maand. “Via het ANPR-cameranetwerk konden we de nummerplaat identificeren. Deze nummerplaat werd kort voor de arrestatie opgemerkt door de politiezone Voorkempen. Hierdoor konden we het duo op heterdaad betrappen”, luidde het bij het parket. De twee werden door de onderzoeksrechter aangehouden. Vrijdag verschenen ze voor de raadkamer. Hun aanhouding werd bevestigd. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet duidelijk. Ze blijven voorlopig al zeker een maand langer in de gevangenis.

Verklikker

Op het moment van hun arrestatie waren de twee Nederlanders van elk 25 jaar oud in het bezit van een ‘Target Blu Eye’. Een verklikker die gangsters in de mogelijkheid stelt om te weten of er politie in de buurt is. Hoewel het duo dus in het bezit was van zo’n verklikker, konden ze niet uit de handen van de politie blijven. De verklikker werd in beslag genomen.

Volgens onze informatie wordt er momenteel ook nog onderzocht of de twee deel uitmaken van een grotere bende. In Frankrijk werd donderdag nog een bende opgerold die luxewagens stal en ze vanuit de haven in Le Havre (Frankrijk) en die van Antwerpen transporteerden naar Mali. Onder de gestolen luxewagens bevonden zich onder meer enkel Range Rovers.