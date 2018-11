Raadkamer laat agent vrij, parket gaat in beroep Tim Van der Zeypen

20 november 2018

14u00 0 Mechelen Hamid A. blijft voorlopig langer in de cel. De voormalig agent van politiezone Mechelen-Willebroek, wordt verdacht van het bezit van kinderporno en het verspreiden van onzedige beelden.

De agent, die nu bij Federale politie in Brussel werkt, zal nog wat langer in de cel moeten blijven. Vanmorgen moest hij voor de raadkamer verschijnen. Deze keer in een onderzoek over bezit en het verspreiden van kinderporno. De raadkamer liet hem vrij onder voorwaarden maar het parket tekende beroep aan. A. blijft voorlopig dus in de cel. Het onderzoek naar kinderporno werd opgestart na de vondst van bezwarende foto’s op zijn gsm. Deze werden gevonden binnen het kader van een ander onderzoek.

Gruwelijke beelden

A. belandde eind oktober in de cel omwille van het verspreiden van onzedige beelden en het misbruik van communicatiemiddelen. Volgens onze informatie ging het om brutale, gewelddadige en gruwelijke beelden. Na vijf dagen werd hij vrijgelaten onder voorwaarden. A. kreeg een enkelband maar die gunst werd teruggeroepen door de onderzoeksrechter in Mechelen. Volgens het parket omdat er ’onregelmatigheden’ waren vastgesteld. Volgens zijn raadsman was het gevolg van een technisch defect. In dat onderzoek verscheen hij vrijdag al voor de raadkamer. Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden maar door de aanhouding in het andere dossier, blijft A. voorlopig in de gevangenis.

Het onderzoek naar de politieagent startte destijds nadat hijzelf klacht had ingediend voor laster en eerroof tegen de korpsleiding van de politiezone Mechelen-Willebroek. Binnenkort zal A. zich voor de correctionele rechter moeten gaan verantwoorden.