Raad van Vergunningsbetwistingen vernietigt Infrabel-vergunning Willendriesstraat Wannes Vansina

01 april 2019

De Raad van Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning van Infrabel voor het afsluiten van de spooroverweg in de Willendriesstraat vernietigd. Dat na een procedure van een van de buurtbewoners. De afgelopen jaren was er veel protest tegen het afsluiten van de spooroverweg, tot de spoorwegbeheerder in december met een alternatief plan kwam. De overweg zal worden vervangen door een fiets- en voetgangerstunnel 100 meter verderop. “En we gaan dat ook doen. De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen was dus zonder onderwerp”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel, in een reactie. Voor het nieuwe project zal een nieuwe bouwaanvraag worden ingediend.