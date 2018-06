Qmusic start foute roadtrip op IJzerenleen 26 juni 2018

02u34 0 Mechelen Qmusic-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe zijn maandag op de Mechelse IJzerenleen gestart met een foute roadtrip. "Hopelijk mag ik na afloop nog meter zijn van zijn kindje", lacht Dorothee.

Qmusic maakt zich op voor de Foute Party komende vrijdag in Flanders Expo Gent. Om iedereen op te warmen voor het foutste feest van het jaar, trekken Maarten en Dorothee met hun Foute Caravan van stad naar stad. Daar presenteren ze live hun avondshow. Op de IJzerenleen beten ze de spits af. Maarten was duidelijk in zijn nopjes. "Dit is echt heerlijk. Net rustig genoeg en net genoeg volk, en de zon schijnt. Het kan niet beter."





Het voorstel voor de Foute Caravan komt dan ook van henzelf. "Zo komen we in heel Vlaanderen", zegt Dorothee. Het duo maakt niet enkel live-radio vanuit de caravan, ze slapen en wonen er ook. "We zijn goede vrienden, het is zeker niet zo dat we elkaar enkel tussen 16 en 19 uur spreken. Een week lang samenleven, hebben we nog nooit gedaan." Dorothee beaamt. "Deze roadtrip wordt de eerste keer. Ik weet nog niet of ik na afloop nog meter mag zijn van zijn kindje", lacht ze.





De rondreis eindigt vrijdag in Gent. Dan presenteren ze van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds 'De foute 128' (stemmen kan nog steeds via qmusic.be) als 'aanloopje' naar de Foute Party 's avonds.





'Het leven zoals het is' in de Foute Caravan is te volgen via de website en sociale mediakanalen van Qmusic. Vandaag is de Foute Caravan te vinden op het Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas. (WVK)