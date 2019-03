Q-Run To You lokt bijna 4.000 lopers naar Nekker(hal) Wannes Vansina

23 maart 2019

23u29 0 Mechelen Qmusic organiseerde vanavond in Mechelen de derde editie van de Q-Run To You. Bijna 4.000 lopers liepen het magisch verlichte parcours alvorens aan het feesten te gaan tijdens de Q-Run To You Party.

Bijzonder aan de Q-Run To You is dat de deelnemers letterlijk naar elkaar toelopen op een magisch verlicht loopparcours van een dikke 5 kilometer. Qmusic-dj’s Sam De Bruyn en Sean Dhondt startten als één van de eersten. “Well, that was fun! Niets zo leuk als meelopen tussen enthousiaste Q-luisteraars. Dankzij hen ging het toch vlot om de vijf kilometer ongetraind uit te lopen”, aldus Dhondt. Sam had, hoewel beter getraind, minder geluk. Hij kwam ten val en moest zich laten verzorgen.

Niet alleen luisteraars zetten het op een lopen, ook Jolien en Elke van Blind Getrouwd, ‘Buurtpolitie’-acteur Andy Peelman, Tom Dice en zijn vriendin Kato en Miss België Elena Castro Suarez trokken hun loopschoenen en neonoutfits aan. Na de inspanning volgde de ontspanning. Na de Run volgde de fun tijdens een party in de Nekkerhal, met de Britse dj Jax Jones, die eerder al op Tomorrowland speelde.