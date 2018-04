PVDA: "Vooral armoede houdt inwoners bezig" 25 april 2018

Armoede is het thema waar de meeste Mechelaars van wakker liggen. Dat concludeert PVDA op basis van een eigen enquête bij 1.200 Maneblussers. Lijsttrekker Dirk Tuypens zegt niet verrast te zijn. "Het stadsbestuur heeft in zijn hang naar prestige en uitstraling belangrijke maatschappelijke en sociale opdrachten verwaarloosd. Mechelen werd in de eerste plaats een stad om te zoenen voor projectontwikkelaars, makelaars, toeristen en shoppers. Om de etalage netjes en fonkelend te houden, werden problemen als armoede en woningnood geminimaliseerd en toegedekt", aldus het PVDA-boegbeeld. Andere prioritaire thema's die uit de bevraging naar voren kwamen: wonen, gezondheid, mobiliteit, groene stad en jeugd. PVDA zegt de resultaten van de enquête te zullen meenemen bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. "Het wordt tijd dat iedereen wordt meegenomen." De partij is overigens zinnens om voor het eerst met een volledige lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken. (WVK)