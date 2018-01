PVDA-politicus duikt kanaal in uit protest tegen afbraak zwembad 02u34 0 Foto Marc Aerts PVDA-lijsttrekker Dirk Tuypens in 'de Vaart'. Mechelen Politici moeten niet alleen een olifantenvel, maar blijkbaar ook een ijsberenhuid bezitten. PVDA-lijsttrekker Dirk Tuypens dook zaterdag 'de Vaart' in om zijn kritiek op de afbraak van stedelijk zwembad Geerdegevaart kracht bij te zetten.

PVDA riep de pers zaterdag bijeen voor de opening van zwembad 'De Vaart'. "De Mechelse zwemliefhebbers zullen in de nabije toekomst - zowel individueel als met het gezin, met de klas of met de sportclub - niet meer terecht kunnen in een stedelijk zwembad maar naar het waterpretpark van Studio 100 aan Technopolis moeten gaan. Een treurig perspectief. Ze zullen er niet alleen meer betalen voor een zwembeurt maar ook terecht komen in een commercieel georiënteerd complex met doelstellingen die niet stroken met die van een openbaar zwembad. Vermits het bestuur geen stedelijk zwembad meer wil openhouden, hebben de Mechelse zwemmers maar één optie meer: de vaart", motiveert Tuypens. Samen met Peter Bogaerts en Jorid De Graef stapte hij de Vaart in, om als enige ook echt te zwemmen. Na een paar minuten kroop hij bibberend weer aan de kant. "Af en toe moet je eens uitpakken met een stuntje om de aandacht te trekken, hé", rilde hij met een beker warme chocomelk in de hand. De buitentemperatuur bedroeg 13 graden. "Hoe koud het water is, heb ik niet gemeten. IJskoud in elk geval en ik ben geen ijsbeer."





Overigens is de komst van een Plopsaqua naar Mechelen nog niet helemaal rond. (WVK)