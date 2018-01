PVDA met veel ambitie naar verkiezingen 22 januari 2018

02u28 0 Mechelen De Mechelse PVDA verzamelde zaterdagavond in zaal De Plaon voor haar nieuwjaarsreceptie, die in het teken stond van de komende verkiezingsstrijd.

"Na 14 oktober zullen er in de Mechelse gemeenteraad verkozenen van de PVDA zitten, en die moeten met niet veel zijn om een serieus verschil te maken", speechte lijsttrekker Dirk Tuypens. "Wij maken van sociaal beleid de nieuwe topsport. Een beleid waar iedereen beter van wordt, dat de wensen en noden van alle groepen in onze stad erkent en met mekaar in overeenstemming brengt." Ook nationaal voorzitter Peter Mertens en federaal parlementslid Raoul Hedebouw maakten hun opwachting op de receptie. "In 2019 willen we veel meer PVDA-vertegenwoordigers in het parlement, en daar moeten ook mensen uit Vlaanderen bij zijn. Om dat te bereiken, is een doorbraak in de Vlaamse centrumsteden van cruciaal belang", sprak Hedebouw. (AVH)