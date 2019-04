PVDA boos omdat ze nog maar één vraag mag stellen per gemeenteraadszitting Wannes Vansina

01 april 2019

14u04 0

“Ondemocratisch en absurd.” PVDA is boos over het nieuwe huishoudelijke reglement van de gemeenteraad in Mechelen. Dat bepaalt dat politieke fracties niet langer onbeperkt vragen mogen stellen, maar legt een maximum op op basis van het aantal verkozenen. Een fractie met minder dan 2 leden mag nog 1 vraag stellen, een fractie met 2 tot 5 leden nog 2 vragen, een fractie met 5 tot 10 leden nog 3 vragen en een fractie met meer dan 10 leden mag er 5 stellen. “Met de nieuwe regeling wil men duidelijk zoveel mogelijk vragen van de oppositie wegtrekken van het meest publieke forum”, zegt Dirk Tuypens. Volgens Fabienne Blavier (Open Vld), voorzitter van de gemeenteraad, werd de beslissing genomen om de vergaderingen te ontlasten én om de commissievergaderingen meer gewicht te geven. “We hebben nu negen commissies in plaats van voordien vijf. Deze worden telkens voorgezeten door de burgemeester of schepen. Het lijkt mij logischer om daar vragen te stellen.” Het huishoudelijke reglement kwam tot stand na overleg tussen meerderheid en oppositie, maar Vlaams Belang en PVDA waren niet uitgenodigd.