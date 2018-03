Publiek mag kiezen welke opstelling Technopolis ontwikkelt 17 maart 2018

02u39 0

Teams van leerlingen hebben de voorbije maanden in Technopolis de koppen bij mekaar gestoken met als doel een nieuwe interactieve opstelling te ontwikkelen via een 'online gamification'-platform. Nog tot en met vrijdag 23 maart kan het publiek stemmen op de vijf beste ontwerpen. Het populairste gaat in productie en zal tegen het einde van het schooljaar in het doe-centrum kunnen worden uitgetest. De uitdaging van leerlingen van de derde graad secundair maakt deel uit van de online scholenwedstrijd 'Pitch and Play' die voor het eerst door Technopolis werd georganiseerd. Stemmen kan via de Facebookpagina. (WVK)