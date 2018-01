PTS zet twee leraren voor één klas 31 januari 2018

02u32 0

De 23 leerlingen van het eerste jaar B-stroom in PTS Mechelen krijgen sinds begin dit schooljaar les van tegelijk twee leerkrachten. De provinciale school denkt met behulp van het zogenaamde co-teaching beter te kunnen inspelen op de noden van de leerlingen met een leerachterstand. "Terwijl een leerkracht vooraan de klas lesgeeft, helpt de tweede zwakkere leerlingen zodat iedereen meekan. Op die manier willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen het schoolloopbaan met succes beëindigen", zegt directrice Heidi Schreuders. Belangrijk is volgens haar dat de twee leerkrachten een goede match vormen. Bedoeling is het systeem volgend schooljaar uit te breiden naar het tweede leerjaar. Gedeputeerde Inga Verhaert wil het systeem gaandeweg uitbreiden naar alle provinciale scholen. "De eerste bevindingen zijn positief. De jongeren zitten gemotiveerder in de klas en iedereen kan mee." Extra personeel is nog niet nodig omdat twee kleinere klassen werden samengevoegd tot een grotere. (WVK)