PTS investeert 3,5 miljoen in nieuwbouw 04 mei 2018

02u57 0 Mechelen De provincie Antwerpen investeert 3,5 miljoen euro in een nieuwbouw voor PTS Mechelen. Deze moet het plaatstekort voor de technische en wiskundige STEM-opleidingen oplossen.

PTS Mechelen zet niet alleen in op tuinbouw en wetenschappen, maar sinds enkele jaren ook op de zogenaamde STEM-opleidingen. Alleen is daar in de huidige infrastructuur onvoldoende plaats voor. "Volgend schooljaar beginnen we met de derde graad, maar er is geen plaats om een volledige uitbouw te huisvesten. We zullen twee jaar creatief moeten omgaan met lokalen", zegt directeur Heide Schreuders. Over twee jaar moet namelijk een grote nieuwbouw klaar zijn, met onder meer een groot atelier, een refter en dertien klaslokalen. "De bouw start in september en we hopen tegen de zomer 2020 intrek te nemen", zegt gedeputeerde Inga Verhaert.





Het nieuwbouwproject kadert ook in de capaciteitsproblematiek die nu ook stilaan de kop opsteekt in het Mechelse secundair onderwijs. "Dankzij de nieuwbouw is er plaats voor honderd extra leerlingen", zegt de directeur. "Het krijgt een duidelijke smoel", zegt architect Pieter Meuwissen van architectenbureau lava.





Opendeurdag

Tijdens een opendeurdag op 6 mei kunnen bezoekers kennismaken met de plannen en met Herman Verbruggen (Marcske in FC De Kampioenen). De acteur zet mee zijn schouders onder de campagne om kinderen goesting te doen krijgen in technische- en beroepsrichtingen. (WVK)