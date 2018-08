Provincie Antwerpen investeert in groene jeugdterreinen 07 augustus 2018

Provincie Antwerpen investeert in Hombeek in de groene inrichting van de nieuwe terreinen van de lokale Chiro en het jeugdhuis. Samen met stad Mechelen, de Chiro, het jeugdhuis en regionaal landschap Rivierenland werkt ProvAnt een traject uit om de kale terreinen in te richten en deels te bebossen. De inrichting is een onderdeel van de totale som van euro155.000 die ProvAnt in 2018-2019 investeert in (be)leefbare landschappen en bossen. Dat geld gaat onder andere naar de aanleg van speelbossen, de extra bescherming van diersoorten, het toegankelijk maken van trage wegen, het verjongen van bossen, het vergroenen van scholen... Met deze projecten hoopt de provincie samen met de regionale landschappen en bosgroepen o.a. meer biodiversiteit te creëren.





