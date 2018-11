Projectie op stadhuis klaagt doodstraf aan Wannes Vansina

29 november 2018

15u08 0

‘Neen aan de doodstraf’. Die woorden verschijnen vrijdagavond 30 november op het stadhuis van Mechelen door middel van een lichtprojectie. Dat in het kader van ‘Cities For Life’, een wereldwijde actie voor de afschaffing van de doodstraf van de Gemeenschap van Sant’Egidio. De actie wordt elk jaar op 30 november georganiseerd omdat in 1786 op die dag in het Groothertogdom Toscane de doodstraf werd afgeschaft, de eerste plek in Europa waar dat gebeurde. “De uitvoering van de doodstraf neemt af en dat is uiteraard een goede evolutie. Maar de doodstraf is nog lang niet de wereld uit”, weet schepen van Mondiaal Beleid Marina De Bie (Groen). “Het is dan ook belangrijk te blijven strijden tegen de doodstraf. Daarom steunen we ‘Cities for life’ ook dit jaar, samen met andere steden in ons land en meer dan 2000 over de hele wereld.”