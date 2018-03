Project voor veiliger uitgaansleven wint Slim in de Stad-prijs 07 maart 2018

De stad Mechelen heeft maandagavond de Slim in de Stad-prijs gekregen voor 'Nachtraven', een project voor een veiliger uitgaansleven.





De Slim in de Stad prijs werd voor de derde keer uitgereikt door het Agentschap Binnenlands bestuur van de Vlaamse Overheid. Mechelen moest de prijs delen met Kortrijk, maar rijfde wel twee derde van de prijzenpot van 150.000 euro binnen. Dat heeft hij te danken aan een project dat met onder meer locatie- en emotietracking de oorzaken en omstandigheden van het onveiligheidsgevoel in het uitgaansleven in kaart moet brengen en oplossen. "Door emoties te registeren en te linken aan hun locatie, hopen we meer inzichten te verwerven over de plekken waar jongeren zich onveilig voelen. Zo kan bijvoorbeeld een goed verlicht fietspad bijdragen aan een positieve uitgangssfeer", klinkt het bij schepen van Jeugd Greet Geypen (Open Vld). De geldprijs zal worden gebruikt om het concept in de praktijk om te zetten. (WVK)