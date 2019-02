Project voor jongeren met detentieverleden genomineerd voor award Wannes Vansina

05 februari 2019

Belfius heeft de zogenaamde ‘IEP-site’ in Mechelen genomineerd voor een Belfius Smart Belgium Award in de categorie ‘Smart care’. Met die prijs worden duurzame projecten beloond die een antwoord bieden op uitdagingen in de samenleving. Het proefproject van de Universiteit Antwerpen, voluit Inclusieve Economische Participatie, zorgt voor de herintegratie op de arbeidsmarkt van jongeren met een detentieverleden. Daartoe werd in de Augustijnenstraat in samenwerking met verschillende partners als Groep Intro, Zorgbedrijf Rivierenland, Emino, Arktos, VDAB een hub gecreëerd die als uitvalsbasis kan dienen. Daar krijgen ze onder meer psychosociale begeleiding en de trajectbegeleiding. Daarnaast wilt het project de jongeren laten kennismaken met een gevarieerd aanbod aan werkmogelijkheden door ze in contact te brengen met verschillende sectoren.