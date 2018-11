Professionele cannabisplantage ontmanteld Tim Van der Zeypen

19 november 2018

15u40 0 Mechelen Het gerecht in Mechelen heeft samen met de politie een professionele cannabisplantage ontdekt. Er werden 660 plantjes ontdekt. De drugs werd in beslag genomen.

Het onderzoek naar de plantage werd enkele maanden geleden al opgestart. Een tweetal weken geleden kwam er een doorbraak in de zaak. De politiezone Mechelen-Willebroek viel op vraag van de Mechelse onderzoeksrechter een woning langs de Leuvensesteenweg in Muizen bij Mechelen binnen. Het trof er in totaal zo’n 660 cannabisplanten aan. “Ongeveer een driehonderdtal planten stonden in de kelder”, bevestigt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Op het gelijkvloers stonden ook cannabisplanten. Hier stonden er zo’n 360.” De cannabisplantage was professioneel opgebouwd. Zo werd de elektriciteit voor de meter afgetapt, stonden er ventilatoren tegen de geurhinder en werden er lampen en grondstoffen aangetroffen. Op het moment van de inval, was niemand aanwezig in woning. De betrokken personen zijn voorlopig spoorloos. “Voorlopig konden er nog geen arrestaties worden verricht”, besluit het parket. “Het onderzoek wordt inmiddels verder gezet.” De cannabisplantage werd inmiddels ontmanteld. De drugs werd in beslag genomen en vernietigd.