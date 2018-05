Proefproject voor warme maaltijden in dorpen 30 mei 2018

Zorgbedrijf Rivierenland start een proefproject om ook warme maaltijden aan te bieden in Leest, Hombeek, Heffen, Walem, Muizen en Onze-Lieve- Vrouw-Waver. Het serveert nu dagelijks honderden maaltijden in de lokale dienstencentra en woonzorgcentra in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver en wil dat dus uitbreiden. "We roepen het 'reizend dienstencentrum' in het leven. We stimuleren het samen eten en zo gaan we vereenzaming tegen. Ik ben tevreden dat we kunnen rekenen op de medewerking van OKRA, S-plus, ZilverBlauw, SARS en Samana", zegt voorzitter van het Zorgbedrijf Anciaux (Open Vld). Het eerste etentje vindt plaats in zaal Ter Coose in Leest op 4 juni. Een week later start het aanbieden van maaltijden in zaal de Kettinghe in Heffen. Hombeek, Muizen, Walem en Onze-Lieve-Vrouw-Waver volgen vanaf september. Vooraf inschrijven dient te gebeuren via https://www.zorgbedrijfrivierenland.be/maaltijden-in-de-dorpen. (WVK)