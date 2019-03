Proefopstelling met schoolstraat in Groenstraat wordt aangepast Els Dalemans

07 maart 2019

18u37 0 Mechelen De proefopstelling met een ‘schoolstraat’ in de Groenstraat in Mechelen wordt na de krokusvakantie aangepast. Dat doet het stadsbestuur na overleg met de school, de ouders en de buurt.

“Met dit project willen we de schoolomgeving veiliger maken”, zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen (Open Vld). “De proefperiode voor de schoolstraat wordt daarom verlengd, maar we houden wel rekening met de opmerkingen die tijdens de evaluatievergadering werden gemaakt.”

“Vanaf maandag 11 maart worden de volledige Groenstraat en de Sint-Jacobstraat schoolstraten. Zo vermijden we gevaarlijke situaties door foutparkeerders in de Sint-Jacobstraat. Op vraag van de bewoners wordt het deel van de Groenstraat tussen de Sint-Jacobstraat en de Van Benedenlaan opnieuw dubbelrichting. Dat maakt omrijden via de Hoogstraat overbodig.”

Kiss-and-ridezone

“We breiden meteen ook de kiss-and-ridezone aan de Van Benedenlaan uit, door de paaltjes op de hoek te verwijderen. Tot slot krijgen bewoners en garagehouders van de schoolstraten een doorgangsbewijs, dat ze achter de voorruit van hun wagen moeten leggen.”

Op schooldagen mogen auto’s de zone niet in ‘s morgens van 8.10 uur tot 8.40 uur, ‘s avonds van 15.20 uur tot 16 uur en op woensdag van 12 uur tot 12.30 uur. De proefperiode voor de nieuwe opstelling loopt tot 5 april 2019.