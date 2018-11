Proefopstelling Adegemstraat beroert gemoederen Wannes Vansina

26 november 2018

12u09 0 Mechelen Een nieuwe proefopstelling in de Adegemstraat in Mechelen beroert de gemoederen. De stad bekijkt of er meteen wijzigingen moeten komen.

De aanleg van een fietspad tussen de het kruispunt met de vesten en de Korte Heistraat vorige week zorgt voor ergernis. Daardoor gaan parkeerplaatsen verloren, maar vooral de paaltjes die het fietspad afschermen van de rijbaan zijn kop van jut. Een bewoner zegt dat hij zijn garage niet meer in kan, een andere kan niet meer lossen en laden. Een derde ziet auto’s eens zo snel rijden omdat er geen enkele hindernis meer is. Volgens schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen) beoogt de maatregel vooral een veiligere fietsweg voor wie van de ring komt. “De diensten gaan vandaag kijken. Als blijkt dat het in- en uitrijden van garages bemoeilijkt wordt, moet dat meteen worden aangepast.” Voor andere mogelijke pijnpunten zoals een verhoogde snelheid of fileopbouw zullen er metingen gebeuren. “Na een proefperiode koppelen we zeker terug naar de buurt alvorens hiermee verder te gaan.” De proefopstelling is een voorafname op een vernieuwing van de volledige Adegemstraat.